В Эстонии выявлен третий заболевший коронавирусом

Вчера лаборатория Департамента здоровья провела 43 анализа на коронавирус, один из которых оказался положительным. Носителем вируса оказался человек из Таллинна средних лет, который 29 февраля прибыл через Ригу из Италии.

Фото: Liis Treimann

Как сообщает rus.delfi, этот человек прибыл в Ригу тем же авиарейсом, что и житель Тарту, у которого также был выявлен коронавирус.

Домой из Риги житель Таллинна добирался на личном транспорте. Сейчас он находится на домашнем лечении, департамент следит за его здоровьем и здоровьем его близких.

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