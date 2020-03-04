В Эстонии подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

В Эстонии во вторник был подтвержден второй случай заражения коронавирусом, которым заболел человек, прилетевший 29 февраля рейсом из итальянского Бергамо в Ригу, а затем доехавший до Эстонии на личном автомобиле.

Заболевший прилетел 29 февраля рейсом из итальянского Бергамо в Ригу, а затем доехал до Эстонии на личном автомобиле Фото: Raul Mee

У пациента легкие симптомы заболевания, он находится на домашнем лечении. Чиновники Департамента здоровья выясняют круг пассажиров, которые могли контактировать с ним. За самочувствием таких лиц будет вестись активное наблюдение, в течение 14 дней они будут находиться дома и каждый день сообщать работникам ведомства о своем здоровье, сообщает rus.err.ee.