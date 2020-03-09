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Пассажиры в прошлом году предпочитали наземный транспорт

В Эстонии услугами железнодорожного транспорта воспользовались около 8,3 млн человек, на международных маршрутах 112 000 пассажиров. Фото: Рауль Меэ

В 2019 году транспортные предприятия Эстонии осуществили перевозку примерно 222 млн пассажиров, что на 6 процентов больше, чем годом ранее. Объём пассажирских перевозок увеличился в секторе дорожного, железнодорожного и водного транспорта, при этом воздушные перевозки сократились, сообщила пресс-служба Департамента статистики.