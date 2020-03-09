Аллан Раявеэ • 9 марта 2020
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Дорожное Строительство

Потенциальные покупатели Eesti Teed считают цену госкомпании завышенной

Урмас Сыырумаа проявляет интерес к покупке государственной компании AS Eesti Teed.  Фото: Андрас Кралла

Руководители строительных компаний, желающих купить AS Eesti Teed, считают предложенную государством цену завышенной.

9 февраля начался публичный аукцион, в рамках которого выставлена на продажу государственная компания AS Eesti Teed, занимающаяся обслуживанем дорог.

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