Цена на нефть снова снижается

После вчерашнего отскока, который последовал после исторического падения цены на нефть в понедельник, сегодня цена вновь поползла вниз.

Нефтехранилище Saudi Aramco Фото: Reuters/Scanpix

Сегодня нефть отреагировала на сообщение о том, что нефтедобывающая компания Saudi Aramco получила директиву от министерства энергетики королевства Саудовской Аравии об увеличении его производственной мощности до 13 млн баррелей в день. При этом не говорится, когда произойдет увеличение мощности.