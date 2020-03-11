В январе дефицит торгового баланса Эстонии был самым низким за последние 7 лет

Из товаров больше всего экспортировались электрооборудование, минеральная продукция, а также древесина и изделия из древесины. Фото: Вейко Тыкман

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в январе 2020 года сократился по сравнению с январем 2019 года на 1% и импорт – на 9%. Сокращение экспорта компенсировалось увеличением вывоза сельскохозяйственной продукции, в особенности зерновых, и продуктов питания.

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,14 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,16 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 20 млн евро, что за последние семь лет стало самым низким показателем, сообщила пресс-служба Департамента статистики.