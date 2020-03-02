Мертсина: рост эстонской экономики в течение трёх лет превышает уровень, необходимый для устойчивого развития

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что если распространение коронавируса будет быстро взято под контроль, его влияние на еврозону останется относительно скромным. Фото: Эйко Кинк

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина пишет, что поскольку рост реальной чистой заработной платы в этом году продолжает замедляться, и рост занятости также, скорее всего, замедлится, это должно замедлить и рост частного потребления.

Экономическому росту в четвёртом квартале способствовало экстраординарное увеличение налоговых поступлений