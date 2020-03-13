Решения ЕС и Германии убедили европейский рынок

В Европе сегодня было принято несколько мер по поддержке корпоративного сектора и экономики в целом, на что рынок отреагировал позитивно.

Флаг Европейского Союза Фото: Pixabay

Европейские фондовые рынки выросли после того, как министр финансов Германии Олаф Шульц заявил, что правительство объявит о «неограниченной» кредитной линии, чтобы помочь компаниям, которые борются с проблемами краткосрочных денежных потоков из-за вспышки коронавируса.