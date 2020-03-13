Дмитрий Фефилов • 13 марта 2020
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Решения ЕС и Германии убедили европейский рынок
В Европе сегодня было принято несколько мер по поддержке корпоративного сектора и экономики в целом, на что рынок отреагировал позитивно.
Европейские фондовые рынки выросли после того, как министр финансов Германии Олаф Шульц заявил, что правительство объявит о «неограниченной» кредитной линии, чтобы помочь компаниям, которые борются с проблемами краткосрочных денежных потоков из-за вспышки коронавируса.
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