Дмитрий Фефилов • 13 марта 2020
Новости
Только для подписчиков
Европейский Союз

Решения ЕС и Германии убедили европейский рынок

В Европе сегодня было принято несколько мер по поддержке корпоративного сектора и экономики в целом, на что рынок отреагировал позитивно.

Флаг Европейского Союза  Фото: Pixabay

Европейские фондовые рынки выросли после того, как министр финансов Германии Олаф Шульц заявил, что правительство объявит о «неограниченной» кредитной линии, чтобы помочь компаниям, которые борются с проблемами краткосрочных денежных потоков из-за вспышки коронавируса.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Европейский Союз
    Германия
    Экономика
    Самое читаемое