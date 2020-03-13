Управляющий отелем: ситуация очень плачевная

По словам главного управляющего таллиннским отелем Telegraaf Антона Ёлкина, ситуация в гостиничном секторе «очень плачевная». Для своей компании он ожидает спада оборота на 70-80% по сравнению с прошлым годом. Рабочая нагрузка сотрудников фирмы сокращена.

Управляющий отелем Telegraaf Антон Ёлкин.

«Люди отменяют [бронировки] поголовно, даже те, которые хотят ехать - не едут, это общий тренд, - сказал он. - Все группы в принципе поголовно отменяются, то есть ни одна группа не приезжает. Все очень негативно».