Может ли работодатель отправить работника в неоплачиваемый отпуск?
Работодатель не может в одностороннем порядке ввести неоплачиваемый отпуск или уменьшить заработную плату, пояснила заведующая отделом профилактики Инспекции труда Кайре Саареп на портале tööelu.ee.
Будучи работодателем, мы хотели бы ввести в компании чрезвычайный порядок, в рамках которого в течение двух недель не допускали бы к работе на предприятии людей, только что вернувшихся из поездки. Исходя из характера работы, некоторые работники могут работать удаленно, но не все. Мы уже уведомили работников о чрезвычайном порядке, но не все работники поняли серьезность ситуации.
Поскольку это чрезвычайный порядок, мы не можем платить зарплату, когда работа не выполняется. Что нам следует делать?
Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда: Даже в период инфекционных заболеваний мы рекомендуем планировать распорядок работы исходя из здравого смысла, проводить переговоры с работниками и находить наилучшие возможности.
Закон о трудовом договоре не регулирует установление на предприятии чрезвычайного порядка. Работодатель и работник могут договориться о неоплачиваемом отпуске, но мы подчеркиваем, что это должна быть договоренность. Это означает, что работодатель не может в одностороннем порядке ввести неоплачиваемый отпуск или уменьшить заработную плату.
Если работодатель не дает работы, но работник согласен выполнять работу, то имеет место ситуация, оговоренная в ст. 35 Закона о трудовом договоре, где указано, что работнику следует платить за это время среднюю заработную плату.
Организуя работу, работодатель должен всегда иметь в виду, что между работником и работодателем заключен действующий трудовой договор, согласно которому самая важная обязанность работодателя – это обеспечивать работника работой, а обязанность работника – выполнять эту работу.
При хороших рабочих отношениях наиболее разумным будет найти взаимоприемлемый компромисс, например использование ежегодного отпуска, дополнительного отпуска, неоплачиваемого отпуска, выполнение удаленной работы, работа с неполной занятостью и т. п. Все договоренности предполагают согласие обеих сторон.
Мы рекомендуем следить за информацией на странице Департамента здравоохранения. В рабочей среде для поддержания своего здоровья и здоровья коллег необходимо соблюдать гигиенические требования: регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию, проветривать помещения и прикрывать рот и нос при кашле и чихании.
Коронавирус в Эстонии: что нужно знать
Инфономер по коронавирусу: 1247
Правительство объявило чрезвычайное положение до 1 мая.
Чрезвычайное положение касается следующего:
Публичные собрания
Запрещены все публичные собрания.
Учебная работа в образовательных учреждениях
С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.
Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.
В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.
Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.
С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.
Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.
Граница и международное судоходство
В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.
Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.
В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и там так же, как и в пунктах пересечения сухопутной границы будет необходимо заполнить анкету.
На морской линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо прекратить продажу круизных билетов.
В сотрудничестве с судоходными компаниями будут выработаны и применены меры по борьбе с распространением вируса.
Организация остальных сфер жизни
Библиотеки останутся открытыми в ограниченном объеме.
До 1 мая будут закрыты для посещений музеи и кинотеатры. Представления, концерты и конференции под запретом.
До 1 мая запрещены спортивные соревнования.
В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещения.
МИД: В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса Covid-2019, просим хорошо обдумать надобность любой зарубежной поездки.
МИД особенно не рекомендует посещать Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Южную Корею. В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.
Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах. МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/
По возвращению из зон риска необходимо соблюдать карантин.
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.
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Информация о коронавирусе в Эстонии на русском языке
Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov