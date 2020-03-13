Может ли работодатель отправить работника в неоплачиваемый отпуск?

Инструкция первичных мер предосторожности во время распространения инфекций.

Работодатель не может в одностороннем порядке ввести неоплачиваемый отпуск или уменьшить заработную плату, пояснила заведующая отделом профилактики Инспекции труда Кайре Саареп на портале tööelu.ee.

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Будучи работодателем, мы хотели бы ввести в компании чрезвычайный порядок, в рамках которого в течение двух недель не допускали бы к работе на предприятии людей, только что вернувшихся из поездки. Исходя из характера работы, некоторые работники могут работать удаленно, но не все. Мы уже уведомили работников о чрезвычайном порядке, но не все работники поняли серьезность ситуации.

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Поскольку это чрезвычайный порядок, мы не можем платить зарплату, когда работа не выполняется. Что нам следует делать?

Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда: Даже в период инфекционных заболеваний мы рекомендуем планировать распорядок работы исходя из здравого смысла, проводить переговоры с работниками и находить наилучшие возможности.

Закон о трудовом договоре не регулирует установление на предприятии чрезвычайного порядка. Работодатель и работник могут договориться о неоплачиваемом отпуске, но мы подчеркиваем, что это должна быть договоренность. Это означает, что работодатель не может в одностороннем порядке ввести неоплачиваемый отпуск или уменьшить заработную плату.

Если работодатель не дает работы, но работник согласен выполнять работу, то имеет место ситуация, оговоренная в ст. 35 Закона о трудовом договоре, где указано, что работнику следует платить за это время среднюю заработную плату.

Организуя работу, работодатель должен всегда иметь в виду, что между работником и работодателем заключен действующий трудовой договор, согласно которому самая важная обязанность работодателя – это обеспечивать работника работой, а обязанность работника – выполнять эту работу.

При хороших рабочих отношениях наиболее разумным будет найти взаимоприемлемый компромисс, например использование ежегодного отпуска, дополнительного отпуска, неоплачиваемого отпуска, выполнение удаленной работы, работа с неполной занятостью и т. п. Все договоренности предполагают согласие обеих сторон.

Мы рекомендуем следить за информацией на странице Департамента здравоохранения. В рабочей среде для поддержания своего здоровья и здоровья коллег необходимо соблюдать гигиенические требования: регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию, проветривать помещения и прикрывать рот и нос при кашле и чихании.

Коронавирус в Эстонии: что нужно знать

Инфономер по коронавирусу: 1247

Правительство объявило чрезвычайное положение до 1 мая.

Чрезвычайное положение касается следующего:

Публичные собрания

Запрещены все публичные собрания.

Учебная работа в образовательных учреждениях

С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.

Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.

Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.

С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.

Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.

Граница и международное судоходство

В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.

Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.

В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и там так же, как и в пунктах пересечения сухопутной границы будет необходимо заполнить анкету.

На морской линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо прекратить продажу круизных билетов.

В сотрудничестве с судоходными компаниями будут выработаны и применены меры по борьбе с распространением вируса.

Организация остальных сфер жизни

Библиотеки останутся открытыми в ограниченном объеме.

До 1 мая будут закрыты для посещений музеи и кинотеатры. Представления, концерты и конференции под запретом.

До 1 мая запрещены спортивные соревнования.

В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещения.

МИД: В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса Covid-2019, просим хорошо обдумать надобность любой зарубежной поездки.

МИД особенно не рекомендует посещать Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Южную Корею. В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.

Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах. МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/

По возвращению из зон риска необходимо соблюдать карантин.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.

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Информация о коронавирусе в Эстонии на русском языке

Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov

Чрезвычайное положение касается следующего