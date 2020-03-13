Руководители TicketBest: сохраняйте спокойствие и не торопитесь сдавать билеты

Александр и Семен Гольцманы, учредители и руководители компании по продаже билетов TicketBest Фото: Личный архив

Александр и Семен Гольцманы, учредители и руководители компании по продаже билетов на различные мероприятия в Прибалтике TicketBest, сказали, что отмена и перенос мероприятий - это штатная ситуация, которую можно и нужно преодолеть общими усилиями. Также они попросили зрителей не торопиться со сдачей билетов и позволить артистам и организаторам предоставить новое время для проведения запланированного мероприятия.