Банки: если возникли вопросы по выплате кредита, обратитесь к нам

Клиенты банков сомневаются, надо ли брать жилищный кредит, сокращение заявок на кредиты уже ощущается.

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«Клиенты, заявки которых обрабатываются, спрашивают, надо ли все-таки брать кредит и насколько быстро поменяются цены на недвижимость, если поменяются», - сказала глава отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма. «Спрашивают, что делать, если возникнет проблема с платежеспособностью. Покупатели квартир в новостройках обеспокоены тем, будет ли недвижимость готова в согласованное время <...>».