Виолетта Ланман • 16 марта 2020
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Ратас: к концу недели сможем прийти к конкретным шагам по поддержке экономики

Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что к концу недели будут ясны меры, которые будут предприняты для поддержки экономики Эстонии.  Фото: Андрас Кралла

Премьер-министр Юри Ратас сообщил на пресс-конференции правительства, что, вероятно, к четвергу будут ясны меры, которые будут предприняты для поддержки экономики Эстонии.

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