Департамент здоровья: выявление новых случаев заражения больше не приоритет

Заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сообщил, что точное число зареженных коронавирусом в Эстонии не известно. Фото: Лийз Трейманн

Представители Департамента здоровья сообщили, что ввиду ограниченных ресурсов системы здравоохранения, главное внимание будет уделяться выявлению и лечению коронавируса среди групп риска.

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Представители Департамента здоровья, Министерства образования и науки, а также Министерства внутренних дел представили обзор ситуации в Эстонии на утро понедельника.

К 12:00 16 марта коронавирус выявлен у 205 жителей Эстонии. Двое зараженных находятся на лечении в больнице.

Заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай сообщил, что широкое тестирование на коронавирус больше не является приоритетной мерой. На данный момент силы медиков брошены преимущественно на выявление болезни у групп риска и на их лечение. При этом, по словам Кадай, позитивно, что в Эстонии удалось обнаружить распространение болезни на ранней стадии.

Остальным настоятельно рекомендуется оставаться дома, избегать социальных контактов (особенно с пожилыми и входящими в группу риска). При возникновении вопросов о здоровье следует позвонить семейному врачу или проконсультироваться по справочному телефону семейных врачей по номеру 1220 (действует и на русском языке).

Представители МВД напомнили, что следует проверить место жительства, указанное в регистре народонаселения. Особенно важно указать верные данные в условиях установления ограничений на передвижение в условиях кризиса (на данный момент для посещения закрыты острова Эстонии). Министр народонаселения Рийна Солман обратилась к жителям Эстонии с просьбой перенести свадьбы и прочие людные мероприятия.

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Руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус напомнила, что правительство утвердило решение о временном восстановлении контроля на границе Эстонии с 17 марта. В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, в том числе обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии. Перейти границу могут жители Валка, работающие в Валга.

Ограничений на выезд из страны введено не было.

Канцлер МИДа Райнер Сакс посоветовал не выезжать из Эстонии, так как беспроблемное возвращение в страну не гарантировано - есть риск попасть в карантин за границей или не иметь транспортной возможности для возвращения.

Министерство иностранных дел призвало находящихся в зарубежных поездках граждан страны как можно скорее вернуться в Эстонию, потому что в ближайшие дни международные пассажирские перевозки могут полностью прекратиться в связи с эпидемией коронавируса.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс сообщил, что в дальнейшем система eKool должна работать без серьезных перебоев (в понедельник система не работала из-за перегрузки). Также по его словам, детские сады будут держать открытыми столько, сколько возможно. Но как и прежде, заболевших детей не надо приводить в детсад - родителю следует взять больничный лист. “Работники детсадов, входящие в группу риска, не должны ходить на работу”, - сказал он.

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Также на брифинге отметили, что сборы в торговых центрах тоже не приемлемы.

В связи с распространением коронавируса Центр тревоги и Департамент здоровья открывают телефон информационной поддержки 1247.

Позвонив по номеру 1247, можно получить информацию по различным вопросам, связанным с коронавирусом и его распространением. По телефону не дают медицинские рекомендации и консультации. Для получения медицинских рекомендаций и консультации семейного врача следует по-прежнему звонить по номеру 1220, где на звонок ответят люди с медицинской подготовкой. Если необходимо вызвать скорую помощь, нужно по-прежнему звонить по номеру 112. В центре внимания службы информационной поддержки 1247 находятся темы, не охваченные службами 112 и 1220.