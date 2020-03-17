Изменены принципы добавления биотоплива

Вчера Рийгикогу принял Закон о внесении изменений в Закон о жидком топливе (126 SE), согласно которому меняется принципы учета добавления биотоплива, а также торговли статистикой по возобновляемой энергии.

Обязанность добавлять биотопливо на каждый литр будет заменена на обязанность выполнить требования в течение года. Также ее можно будет выполнить путем передачи биометана или электроэнергии в транспортном секторе в конечное потребление. Согласно закону, каждый поставщик сам сможет решать, как в течение года наиболее эффективно выполнить обязанность по использованию биотоплива. За невыполнение годовой нормы полагается штраф в размере 10 миллионов евро.