Alexela и Infortar объявили о намерении заняться производством биотоплива

В августе Alexela открыла в Юри первую в Эстонии и Прибалтике СПГ-заправку общего пользования. На фото: министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, член правления Alexela Айво Адамсон и член правления Alexela Group Марти Хяэль. Фото: Лийз Трейманн

В августе Alexela открыла в Юри первую в Эстонии и Прибалтике СПГ-заправку общего пользования.

Руководитель холдинга Infortar (владеет Tallink Grupp и Eesti Gaas) Айн Ханшмидт, купивший две биогазовые установки у Eesti Energia, утверждает, что его цель - наладить производство биометана. Предполагается, что инвестиции Infortar в эту область составят от 10 до 20 миллионов евро (в зависимости от того, получится расширить обе установки или только одну).