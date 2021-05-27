ЕС требует от AstraZeneca миллиарды евро
Адвокат, представляющий Европейский Союз в судебном иске против AstraZeneca, заявил, что ЕС требует от фармацевтической компании возмещения ущерба в размере 10 евро за каждый день задержки доставки определенной дозы вакцины.
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