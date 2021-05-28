dv.ee • 28 мая 2021 в 6:02
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Кибербезопасность

Microsoft: российские хакеры атаковали правительственные учреждения США

По сведениям компании Microsoft, на этой неделе американские правительственные учреждения подверглись массированным кибератакам.

Фото: Kacper Pempel, Reuters/Scanpix

Об это сообщил вице-президент Microsoft Том Берт. По его словам, за нападениями стоят российские хакеры из группировки Nobelium.

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