Microsoft: российские хакеры атаковали правительственные учреждения США
По сведениям компании Microsoft, на этой неделе американские правительственные учреждения подверглись массированным кибератакам.
Об это сообщил вице-президент Microsoft Том Берт. По его словам, за нападениями стоят российские хакеры из группировки Nobelium.
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