Стоимость пива на Ратушной площади выросла на четверть
На этой неделе рестораны и кафе возобновили работу. Согласно сравнению цен Äripäev Infopank, стоимость пива на ратушной площади выросла до уровня 2011 года. Пол-литра пива стоит 4,90 евро, что на 26% больше, чем год назад.
При наблюдении учитывается цена, которую владельцы ресторанов выставляют около входа в качестве рекламы. На этот раз ориентиром стало пиво A. Le Coq, пишет Äripäev.
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