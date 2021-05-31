Элийза Матсалу • Алёна Стадник • 31 мая 2021 в 14:52
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Девелоперский проект Осиновского: субподрядчику не заплатили, квартиры не имеют разрешения на эксплуатацию

Роман Гребенников, собственник компании Helmot-E.  Фото: Liis Treimann

Генподрядчик проекта жилого района Uus-Holland, принадлежащего Олегу Осиновскому, не заплатил деньги субподрядчикам и налоговому департаменту. Возбуждено дело о банкротстве, и временный банкротный управляющий считает предприятие неплатежеспособным. Однако генподрядчик считает банкротное производство злонамеренным актом и утверждает, что имеет встречные требования к субподрядчикам, многократно превышающие те, что требуют у него.

Проект Олега Осиновского Uus-Holland в последнее время продвигается со скрипом. Если в прошлом году СМИ писали о том, что первые два здания не удаётся достроить в срок из-за нехватки рабочей силы, то теперь стало известно о проблемах с генподрядчиком Rovoler OÜ, не оплатившим счета своим субподрядчикам. Сам генподрядчик утверждает, что имеет встречные требования, многократно превышающие те, что требуют у него.

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