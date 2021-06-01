Большинство ограничений будут сняты с 14 июня

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Начиная с 14 июня многие из действующих коронавирусных ограничений будут ослаблены, однако некоторые из них сохранятся на протяжении всего лета, сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк rus.err.ee.