dv.ee • 1 июня 2021 в 8:18
Новости
Только для подписчиков
Общество

Большинство ограничений будут сняты с 14 июня

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

Начиная с 14 июня многие из действующих коронавирусных ограничений будут ослаблены, однако некоторые из них сохранятся на протяжении всего лета, сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк rus.err.ee.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Общество
    Коронавирус
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи