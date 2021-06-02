Исследование: какую недвижимость предпочитают семьи с детьми?
Наименее желанной недвижимостью для семей с детьми являются квартиры, которые находятся в сельской местности. Согласно исследованию, проведённому Luminor, такое жильё купили бы только 3% опрошенных.
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