Исследование: какую недвижимость предпочитают семьи с детьми?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Наименее желанной недвижимостью для семей с детьми являются квартиры, которые находятся в сельской местности. Согласно исследованию, проведённому Luminor, такое жильё купили бы только 3% опрошенных.