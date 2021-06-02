Онлайн-платформы могут принести до 68 млн евро налоговых поступлений

По данным Центра мониторинга развития, государство за год получит до 68 млн евро дополнительных налоговых поступлений, если люди, работающие через цифровые платформы, будут использовать предпринимательский счет, пишет Äripäev.

Фото: Андрас Кралла

В Эстонии почти 56 000 человек, или 7% населения трудоспособного возраста, еженедельно пользуются онлайн-платформами для оказания услуг и привлечения клиентов, говорится в докладе центра "Работа на платформах в Эстонии в 2021 году".