Причиной обысков в Департамете коммунального хозяйства Таллинна стал договор с Merko

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В среду Центральная криминальная полиция провела обыск в помещениях Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, поскольку подозревает чиновников ведомства в нарушении проведения тендера. Речь идет о закупке, проведенной в 2018 году, в результате которой был заключен пятилетний контракт на ремонт и содержание городских дорог Таллинна.