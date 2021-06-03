Владелец торгового центра T1 объявлен банкротом
Как сообщает ERR, Харьюский уездный суд объявил банкротом компанию Tallinna Moekombinaat (TMK), которой принадлежит таллиннский торговый центр T1.
Банкротными управляющими назначены Кристо Тедер и Индрек Лепсоо, первое общее собрание кредиторов состоится 17 июня, передает ERR со ссылкой на концерн Pro Kapital.
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