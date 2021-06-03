dv.ee • 3 июня 2021 в 5:16
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Торговля

Владелец торгового центра T1 объявлен банкротом

Как сообщает ERR, Харьюский уездный суд объявил банкротом компанию Tallinna Moekombinaat (TMK), которой принадлежит таллиннский торговый центр T1.

Фото: Лийз Трейманн

Банкротными управляющими назначены Кристо Тедер и Индрек Лепсоо, первое общее собрание кредиторов состоится 17 июня, передает ERR со ссылкой на концерн Pro Kapital.

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