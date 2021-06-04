Финляндия сделала исключение для трудовых мигрантов из Эстонии

Власти Финляндии согласились сделать исключение для возобновления трудовой миграции из Эстонии, при этом путешествовать в Финляндию беспрепятственно трудовым мигрантам можно пока только самолетом, сообщает ERR.

Фото: DANIEL BOCKWOLDT, EPA

Смягчение ограничений для Эстонии вступает в силу с 7 июня. Трудовым мигрантам из обеих стран не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.