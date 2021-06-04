dv.ee • 4 июня 2021 в 5:41
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SEB: электромобили в Эстонии покупают все чаще

Жители Эстонии покупают электромобили все чаще: за первые пять месяцев нынешнего года количество взятых в лизинг электромобилей увеличилось почти в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает SEB.

Электромобиль Renault ZOE пользуется популярностью у жителей Эстонии  Фото: IAN LANGSDON, EPA

Только лишь в апреле было оформлено в лизинг более 30% от общего числа электромобилей, приобретенных в первые пять месяцев 2021 года, говорится в распространенном банком пресс-релизе.

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