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Эксперты советуют: где искать недвижимость с потенциалом?

Пярну. Иллюстративное фото. Фото: Arno Mikkor

Эксперты по недвижимости Эдуард Сорокин и Ристо Вяхи считают Пыхъя-Таллинн новым центром города и рекомендуют искать недвижимость с потенциалом роста скорее за пределами Таллинна, пишет Äripäev.