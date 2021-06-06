Эксперты советуют: где искать недвижимость с потенциалом?
Эксперты по недвижимости Эдуард Сорокин и Ристо Вяхи считают Пыхъя-Таллинн новым центром города и рекомендуют искать недвижимость с потенциалом роста скорее за пределами Таллинна, пишет Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме