dv.ee • 6 июня 2021 в 14:15
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Недвижимость

Эксперты советуют: где искать недвижимость с потенциалом?

Пярну. Иллюстративное фото.  Фото: Arno Mikkor

Эксперты по недвижимости Эдуард Сорокин и Ристо Вяхи считают Пыхъя-Таллинн новым центром города и рекомендуют искать недвижимость с потенциалом роста скорее за пределами Таллинна, пишет Äripäev.

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