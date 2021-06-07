dv.ee • 7 июня 2021 в 6:28
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Финляндия

Сегодня начинают действовать упрощенные условия для трудовой миграции в Финляндию

Власти Финляндии согласились сделать исключение для возобновления трудовой миграции из Эстонии, при этом путешествовать в Финляндию беспрепятственно трудовым мигрантам можно пока только самолетом, сообщает ERR.

Фото: DANIEL BOCKWOLDT, EPA

Смягчение ограничений для Эстонии вступает в силу с 7 июня. Трудовым мигрантам из обеих стран не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.

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