Сегодня начинают действовать упрощенные условия для трудовой миграции в Финляндию
Власти Финляндии согласились сделать исключение для возобновления трудовой миграции из Эстонии, при этом путешествовать в Финляндию беспрепятственно трудовым мигрантам можно пока только самолетом, сообщает ERR.
Смягчение ограничений для Эстонии вступает в силу с 7 июня. Трудовым мигрантам из обеих стран не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.
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