Стоимость биомассы в отопительный период во многом будет зависеть от Беларуси
По оценке экспертов, цены во время следующего отопительного периода будут зависеть от санкций против Беларуси, которая является одним из крупнейших экспортеров биомассы в страны Балтии. Об этом сообщает Äripäev со ссылкой на международную биржу биомассы Baltpool.
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