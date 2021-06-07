dv.ee • 7 июня 2021 в 12:23
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Энергетика

Стоимость биомассы в отопительный период во многом будет зависеть от Беларуси

Беларусь - один из крупнейших поставщиков биомассы.  Фото: Veiko Tõkman

По оценке экспертов, цены во время следующего отопительного периода будут зависеть от санкций против Беларуси, которая является одним из крупнейших экспортеров биомассы в страны Балтии. Об этом сообщает Äripäev со ссылкой на международную биржу биомассы Baltpool.

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