Стоимость биомассы в отопительный период во многом будет зависеть от Беларуси

Беларусь - один из крупнейших поставщиков биомассы. Фото: Veiko Tõkman

По оценке экспертов, цены во время следующего отопительного периода будут зависеть от санкций против Беларуси, которая является одним из крупнейших экспортеров биомассы в страны Балтии. Об этом сообщает Äripäev со ссылкой на международную биржу биомассы Baltpool.