«Мы слегка в аду». Что происходит с белорусскими журналистами после выборов 2020 года

Наста Захаревич. Фото: Личный архив

«Ну и зачем ты пишешь свои статьи? Кому это надо?», - спрашивает меня мужчина в форме ОМОН. Несколько минут назад он задержал меня в цветочном магазине, куда я побежала, когда увидела, как возле меня остановился характерный микроавтобус, пишет Наста Захаревич, белорусский журналаст, которая на данный момент находится в центре содержания беженцев в Латвии.