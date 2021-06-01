«Мы слегка в аду». Что происходит с белорусскими журналистами после выборов 2020 года

Наста Захаревич, белорусский журналист • 1 июня 2021 в 10:13
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«Ну и зачем ты пишешь свои статьи? Кому это надо?», - спрашивает меня мужчина в форме ОМОН. Несколько минут назад он задержал меня в цветочном магазине, куда я побежала, когда увидела, как возле меня остановился характерный микроавтобус, пишет Наста Захаревич, белорусский журналаст, которая на данный момент находится в центре содержания беженцев в Латвии.
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