У Omniva появились сортировочный центр в Каунасе и колл-центр в Бангладеш
Почтовая компания Omniva открыла международный логистический центр в Литве. Кроме того, у компании появился собственный колл-центр в Бангладеш, сообщает ERR.
Сортировочный центр площадью 6500 кв. метров находится на закрытом таможенном складе в аэропорту Каунаса, там работает 55 человек.
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