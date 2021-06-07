dv.ee • 7 июня 2021 в 5:28
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Логистика

У Omniva появились сортировочный центр в Каунасе и колл-центр в Бангладеш

Почтовая компания Omniva открыла международный логистический центр в Литве. Кроме того, у компании появился собственный колл-центр в Бангладеш, сообщает ERR.

Фото: Лийз Трейманн

Сортировочный центр площадью 6500 кв. метров находится на закрытом таможенном складе в аэропорту Каунаса, там работает 55 человек.

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