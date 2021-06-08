Apple анонсировала новые операционные системы

Компания Apple анонсировала новые операционные системы - iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.0 и macOS Monterey, их выход ожидается осенью 2021 года, передает BBC News.

В последнее время Apple уделяет приоритетное внимание конфиденциальности данных пользователей. Фото: APPLE INC, Reuters/Scanpix

Пользователи устройств Apple теперь смогут видеть, когда отдельные приложения запрашивают доступ к таким функциям, как микрофон, камера и фотогалерея на мобильном телефоне, а также к каким третьим сторонам они подключились за последние семь дней.