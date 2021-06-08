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Бюджет ЕС на 2022 год стимулирует восстановление экономики

Еврокомиссия предложила проект бюджета ЕС на 2022 год в размере 167,8 млрд евро, плюс около 143,5 млрд евро будет выделено в виде грантов в рамках программы по восстановлению экономики NextGenerationEU.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан Фото: Jean-Francois Badias, AP

Подобная схема позволит мобилизовать значительные инвестиции для того, чтобы ускорить восстановление европейской экономики, обеспечить устойчивость и создать новые рабочие места.