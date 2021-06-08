dv.ee • 9 июня 2021 в 3:00
Новости
Только для подписчиков
Европейский Парламент

Бюджет ЕС на 2022 год стимулирует восстановление экономики

Еврокомиссия предложила проект бюджета ЕС на 2022 год в размере 167,8 млрд евро, плюс около 143,5 млрд евро будет выделено в виде грантов в рамках программы по восстановлению экономики NextGenerationEU.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан  Фото: Jean-Francois Badias, AP

Подобная схема позволит мобилизовать значительные инвестиции для того, чтобы ускорить восстановление европейской экономики, обеспечить устойчивость и создать новые рабочие места.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Европейский Парламент
    Европейская Комиссия
    Финансы
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи