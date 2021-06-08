Строительным рабочим придется обзавестись картами с микрочипом
Рабочие на крупных строительных площадках будут обязаны иметь при себе специальные карты с микрочипом для регистрации прохода на объект и ухода с объекта, сообщает ERR.
Министерство финансов завершило разработку законопроекта, согласно которому через полтора года на крупных стройплощадках введут обязательную систему регистрации рабочего времени.
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