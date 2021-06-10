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Билл Гейтс оказался крупнейшим частным владельцем сельхозземель в США

По словам Билла Гейтса, решение об инвестициях в сельхозугодья приняла его инвестиционная группа. Фото: ARND WIEGMANN

За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 18 штатах США и стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, выяснило американское издание NBC News.

На землях Гейтса выращивают кукурузу, хлопок, рис и сою. На некоторых полях выращивают картошку для сети ресторанов McDonald's. Некоторые картофельные поля настолько велики, что видны из космоса.