Билл Гейтс оказался крупнейшим частным владельцем сельхозземель в США
По словам Билла Гейтса, решение об инвестициях в сельхозугодья приняла его инвестиционная группа. Фото: ARND WIEGMANN
За последние десять лет Билл Гейтс купил около 110 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 18 штатах США и стал крупнейшим частным землевладельцем в стране, выяснило американское издание NBC News.
На землях Гейтса выращивают кукурузу, хлопок, рис и сою. На некоторых полях выращивают картошку для сети ресторанов McDonald's. Некоторые картофельные поля настолько велики, что видны из космоса.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.