Автовладельцы Эстонии больше не смогут уклоняться от зарубежных штрафов за парковку

Штраф за парковку. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Департамент транспорта создает базу данных, из которой частные автостоянки в соседних странах вскоре смогут запрашивать личные данные владельцев автомобилей, зарегистрированных в Эстонии, чтобы упростить сбор штрафов, пишет rus.err.ee.

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До сих пор иностранные частные автостоянки могли запрашивать данные об эстонских автовладельцах только в определенных случаях, и не всегда такой запрос мог быть удовлетворен, поскольку уровень защиты данных варьируется от страны к стране.

Начальник юридического отдела Департамента транспорта Эстонии Карин Куускемаа сообщила ERR, что на данный момент разработка такой базы данных ведется совместно с Хельсинки и Ригой, где эстонцы чаще всего не платят штрафы за парковку. В будущем база будет расширена.

Куускемаа добавила, что до сих пор у Эстонии нет данных о том, сколько эстонских водителей уклоняется от штрафов за парковку за границей, поскольку частные автостоянки не публикуют такую ​​статистику, но ранее сообщения об этом поступали из Финляндии и Риги.