Цена на электричество за год выросла вдвое. Эксперт: снижения ждать не стоит
За год цены на электроэнергию выросли вдвое. По словам руководителя энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу, ужесточение климатических целей ЕС и истощение запасов природного газа указывают на то, что снижения цен в ближайшее время ждать не стоит.
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