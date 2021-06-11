dv.ee • 11 июня 2021 в 13:53
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Энергетика

Цена на электричество за год выросла вдвое. Эксперт: снижения ждать не стоит

Фото: Andres Haabu

За год цены на электроэнергию выросли вдвое. По словам руководителя энергетического портфеля Alexela Кальви Ныу, ужесточение климатических целей ЕС и истощение запасов природного газа указывают на то, что снижения цен в ближайшее время ждать не стоит.

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