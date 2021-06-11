Александра Матвеева • 11 июня 2021 в 7:54
Новости
Только для подписчиков
Nõo Lihatööstus: продажи в секторе HoReCa стремительно растут
По словам представителей мясокомбината Nõo Lihatööstus, со второй половины весны продажи в секторе HoReCa (отели, рестораны, кафе – ДВ) начали стремительно расти.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме