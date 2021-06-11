Александра Матвеева • 11 июня 2021 в 7:54
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Пищевая Промышленность

Nõo Lihatööstus: продажи в секторе HoReCa стремительно растут

Председатель совета Nõo Lihatööstus OÜ Симмо Круустюк.  Фото: Nõo Lihatööstus

По словам представителей мясокомбината Nõo Lihatööstus, со второй половины весны продажи в секторе HoReCa (отели, рестораны, кафе – ДВ) начали стремительно расти.

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