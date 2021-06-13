dv.ee • 13 июня 2021 в 8:44
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Технологии

Samsung остановила выпуск нового телефона из-за дефицита микросхем

Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. приостановила выпуск одного из своих телефонов среднего класса из-за нехватки микросхем, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: JUNG YEON-JE, AFP

Производство нового Galaxy S21 Fan Edition было остановлено из-за дефицита процессоров Qualcomm, информирует агентство со ссылкой на южнокорейские СМИ.

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