Samsung остановила выпуск нового телефона из-за дефицита микросхем
Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. приостановила выпуск одного из своих телефонов среднего класса из-за нехватки микросхем, сообщает агентство Bloomberg.
Производство нового Galaxy S21 Fan Edition было остановлено из-за дефицита процессоров Qualcomm, информирует агентство со ссылкой на южнокорейские СМИ.
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