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В Москве среди вакцинированных будут разыгрывать автомобили

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что отныне каждую неделю среди всех жителей российской столицы старше 18 лет, сделавших первую прививку от коронавируса, будет разыгрываться пять автомобилей, сообщает "Коммерсант".

Фото: SERGEI ILNITSKY, EPA

Необычная кампания по стимулированию вакцинации продлится до 11 июля, стоимость каждого из разыгрываемых автомобилей составит примерно 1 миллион рублей (около 11500 евро), информирует "Коммерсант".