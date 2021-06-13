dv.ee • 13 июня 2021 в 12:27
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Коронавирус

В Москве среди вакцинированных будут разыгрывать автомобили

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что отныне каждую неделю среди всех жителей российской столицы старше 18 лет, сделавших первую прививку от коронавируса, будет разыгрываться пять автомобилей, сообщает "Коммерсант".

Фото: SERGEI ILNITSKY, EPA

Необычная кампания по стимулированию вакцинации продлится до 11 июля, стоимость каждого из разыгрываемых автомобилей составит примерно 1 миллион рублей (около 11500 евро), информирует "Коммерсант".

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