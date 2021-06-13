В Москве среди вакцинированных будут разыгрывать автомобили
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что отныне каждую неделю среди всех жителей российской столицы старше 18 лет, сделавших первую прививку от коронавируса, будет разыгрываться пять автомобилей, сообщает "Коммерсант".
Необычная кампания по стимулированию вакцинации продлится до 11 июля, стоимость каждого из разыгрываемых автомобилей составит примерно 1 миллион рублей (около 11500 евро), информирует "Коммерсант".
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