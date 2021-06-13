Пассажиры Tallink смогут получить вакцину Jannsen на паромах из Хельсинки
Пассажиры, путешествующие паромами Tallink между Финляндией и Эстонией, 17 и 18 июня получат возможность пройти вакцинацию от коронавируса.
Вакцинация одноразовой вакциной Jannsen будет организована на борту паромов Star и Megastar, сообщает судоходная компания в пресс-релизе.
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