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Пассажиры Tallink смогут получить вакцину Jannsen на паромах из Хельсинки

Пассажиры, путешествующие паромами Tallink между Финляндией и Эстонией, 17 и 18 июня получат возможность пройти вакцинацию от коронавируса.

Фото: Андрас Кралла

Вакцинация одноразовой вакциной Jannsen будет организована на борту паромов Star и Megastar, сообщает судоходная компания в пресс-релизе.