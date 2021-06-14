dv.ee • 14 июня 2021 в 6:36
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Новым премьер-министром Израиля стал Нафтали Беннет

Парламент Израиля большинством голосов утвердил состав нового коалиционного правительства страны. Премьер-министром стал Нафтали Беннет, сменивший на этом посту Биньямина Нетаньяху, передает BBC News.

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.  Фото: POOL, Reuters/Scanpix

Голосование в Кнессете закончилось с минимальным перевесом: за смену правительства проголосовали 60 депутатов, против — 59.

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