Семья Берманов отказалась от использования офшора
Семья Берманов отказалась от использования мальтийской компании для управления принадлежащими ей акциями BLRT Grupp.
До нынешнего июня 45% BLRT Grupp принадлежало Федору Берману через компанию Ferriol OÜ, которой, в свою очередь, владело зарегистрированное на Мальте предприятие SOLV International Ltd. В июне этого года владельцем Ferriol OÜ стала зарегистрированное в Эстонии целевое учреждение Berman Family Foundation, пишет ERR.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме