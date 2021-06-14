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Семья Берманов отказалась от использования офшора

В августе 2020 года Федор Берман снова вошел в правление BLRT Grupp. Фото: Raul Mee

Семья Берманов отказалась от использования мальтийской компании для управления принадлежащими ей акциями BLRT Grupp.

До нынешнего июня 45% BLRT Grupp принадлежало Федору Берману через компанию Ferriol OÜ, которой, в свою очередь, владело зарегистрированное на Мальте предприятие SOLV International Ltd. В июне этого года владельцем Ferriol OÜ стала зарегистрированное в Эстонии целевое учреждение Berman Family Foundation, пишет ERR.