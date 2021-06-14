В Таллинне началось строительство комплекса Vektor с 200 «умными» квартирами
Основанная на эстонском капитале компания Triple Net Capital приступает к строительству коммерческого и жилого здания Vektor, где будет 200 «умных» квартир. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Vektor появится в 2023 году рядом с нынешним главным зданием Департамента полиции и погранохраны на Пярнуском шоссе, на пересечении улиц Саку и Кохила. Нынешние амортизированные производственные и конторские здания советских времен заменит многоуровневый представительный комплекс, авторами проекта которого являются архитекторы из бюро Kadarik-Tüür Arhitektid.
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