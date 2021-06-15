В Эстонии можно будет вакцинироваться от коронавируса с 12 лет

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рабочая группа по вакцинации от коронавируса решила в понедельник, 14 июня, создать возможность для вакцинации подросткам от 12 до 15 лет, сообщает rus.err.ee.

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Пресс-секретарь рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Геа Отса уточнила, что кампанию, призывающую подростков вакцинироваться, проводить не будут. В то же время будет открыта возможность вакцинироваться для тех подростков, кто сами активно хотят получить вакцину.

Отса добавила, что пока еще неизвестно, когда именно откроется вакцинация для подростков и какие будут условия для ее прохождения.

Поскольку еще нет точного графика, рабочая группа просит желающих вакцинироваться в возрасте от 12 до 15 лет, набраться терпения и пока не приходить в центры вакцинации и не звонить семейным врачам.