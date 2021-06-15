Переболевшим и вакцинированным больше не нужен тест при въезде в Финляндию

Прибывающим в Финляндию пассажирам больше не требуется сдавать тест или оставаться в самоизоляции, если они прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом. При этом ограничения на въезд в Финляндию остаются в силе до 27 июня, передает ERR.

Фото: Андрас Кралла

Пассажиры, прошедшие частичный курс вакцинации, могут оставаться в Финляндии без теста на коронавирус в течение трех дней, сообщает ERR со ссылкой на Департамент здравоохранения Финляндии.