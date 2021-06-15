Переболевшим и вакцинированным больше не нужен тест при въезде в Финляндию
Прибывающим в Финляндию пассажирам больше не требуется сдавать тест или оставаться в самоизоляции, если они прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом. При этом ограничения на въезд в Финляндию остаются в силе до 27 июня, передает ERR.
Пассажиры, прошедшие частичный курс вакцинации, могут оставаться в Финляндии без теста на коронавирус в течение трех дней, сообщает ERR со ссылкой на Департамент здравоохранения Финляндии.
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