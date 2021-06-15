dv.ee • 15 июня 2021 в 6:11
Новости
Только для подписчиков
Финляндия

Переболевшим и вакцинированным больше не нужен тест при въезде в Финляндию

Прибывающим в Финляндию пассажирам больше не требуется сдавать тест или оставаться в самоизоляции, если они прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом. При этом ограничения на въезд в Финляндию остаются в силе до 27 июня, передает ERR.

Фото: Андрас Кралла

Пассажиры, прошедшие частичный курс вакцинации, могут оставаться в Финляндии без теста на коронавирус в течение трех дней, сообщает ERR со ссылкой на Департамент здравоохранения Финляндии.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Финляндия
    Работники
    Предпринимательство
    Экономика
    Коронавирус
    Кризис
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи