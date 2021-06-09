EKRE планирует застопорить работу Рийгикогу из-за законопроекта

Фото: Рауль Меэ

EKRE намерена прибегнуть к тактике обструкции из-за обсуждаемого в Рийгикогу законопроекта о создании единой базы биометрических данных (ABIS).

EKRE выступает против этого законопроекта, который позволит сосредоточить все биометрические данные людей в базе данных под названием ABIS, сообщил в среду ERR председатель партии Мартин Хельме.

"Наша тактика препятствования работе Рийгикогу будет не только в том, чтобы брать перерывы и выступать с речами в случае одного законопроекта. Мы намереваемся застопорить всю повестку [работы парламента]", - пояснил он.

"Максимальное число вопросов по всем законопроектам, максимальное число голосований по поправкам ко всем законопроектам. максимальное число перерывов, максимальное число выступлений. А в случае второго чтения [законопроекта] каждый депутат может выступать по восемь минут. У нас в повестке около 20 законопроектов. Так что времени будет уходить много", - описал Хельме тактику, к которой намерены прибегнуть национал-консерваторы.

По его словам, тактика затягивания начнет использоваться уже в среду и будет применена также на внеочередном заседании Рийгикогу, созываемом на выходных.