СМИ: Финляндия снимет ограничения на трудовую миграцию

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

По данным новостного агентства STT, правительство Финляндии в четверг примет решение о смягчении ограничений на пересечение морской и сухопутной границы. Предполагается, что новые правила вступят в силу со следующей недели, пишет rus.err.ee.

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Как сообщает STT, в результате решения правительства Финляндии возобновится трудовая миграция из Эстонии, Швеции и Норвегии.

Сейчас в страну могут попасть только те работники, чьи профессии исключительно важны для функционирования общества.

Кроме того, правительство, как сообщает STT, собирается снять ограничения на въезд в страну для пассажиров, полностью вакцинированных от коронавируса.