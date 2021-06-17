Тендер на закупку новых газовых автобусов выиграла фирма Solaris Bus & Coach

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Предприятие Tallinna Linnatransport (TLT) объявила сегодня результаты конкурса на закупку дополнительных 100 + 50 новых газовых автобусов. Победителем тендера стала фирма Solaris Bus & Coach. Тендер также является заключительным этапом обновления автобусного парка, в результате которого на столичных улицах появятся 350 автобусов на сжатом газе. Об этом сообщила пресс-служба TLT.